art-kiev

Тимур art-kiev

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Берусь за любую работу связанную с описанным в моем резюме!

Не смотря на рейтинг или дату создания страницы на этом сайте.

Берусь за любую работу !

Так как имеется своя группа Вконтакте, своя база людей любого возраста, большое количество студентов ждущих от меня работу!

Жду Ваши предложения.

E-mail : [email protected]

Vk : http://vk.com/n1_agenta

Тел : +38(063) 200 96 59

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