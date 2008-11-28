Требуется толковый программист для постоянной (возможен вариант удаленной) работы, опыт от 2 лет. Требования: - PHP + MySQL; - Кроссбраузерная валидная вёрстка (div+css, вёрстка для CMS); - JS, Ajax; - быть смелым и отважным :) и не бояться чужого ...
- $1000Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен опытный специалист в данной отрасли. Который быстро и рационально может делать порезку. Желательно, умеющий создавать шаблоны для Joomla. Интересует регулярное сотрудничество. Текущая задача: сверстать на дивах 3 несложных страницы. Макет предоставлю заинтересованным лицам.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать логотипы для 3-х направлений деятельности: 1. Продюсерский центр «101» 2. Веб-студия «101» 3. Видео-продакшн «101» Требования и пожелания к логотипам: Логотипы должны обыгрывать число «101», при этом единицы остаются одинаковыми либо меняются незначительно, а ноль отражает суть направления. Внизу более ...Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт15 лет назад