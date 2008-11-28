Необходимо разработать логотипы для 3-х направлений деятельности: 1. Продюсерский центр «101» 2. Веб-студия «101» 3. Видео-продакшн «101» Требования и пожелания к логотипам: Логотипы должны обыгрывать число «101», при этом единицы остаются одинаковыми либо меняются незначительно, а ноль отражает суть направления. Внизу более ...