art101

Михаил Скиба art101

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист PHP/MySQL, Joomla

    $1000

    Требуется толковый программист для постоянной (возможен вариант удаленной) работы, опыт от 2 лет. Требования: - PHP + MySQL; - Кроссбраузерная валидная вёрстка (div+css, вёрстка для CMS); - JS, Ajax; - быть смелым и отважным :) и не бояться чужого ...

    PHPMySQLCSSJoomlaAjax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Кроссбраузерная верстка 3-х страниц

    Нужен опытный специалист в данной отрасли. Который быстро и рационально может делать порезку. Желательно, умеющий создавать шаблоны для Joomla. Интересует регулярное сотрудничество. Текущая задача: сверстать на дивах 3 несложных страницы. Макет предоставлю заинтересованным лицам.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3 лого для одной компании.

    Необходимо разработать логотипы для 3-х направлений деятельности: 1. Продюсерский центр «101» 2. Веб-студия «101» 3. Видео-продакшн «101» Требования и пожелания к логотипам: Логотипы должны обыгрывать число «101», при этом единицы остаются одинаковыми либо меняются незначительно, а ноль отражает суть направления. Внизу более ...

    Логотипы и Знаки66 заявок
    Закрыт
    15 лет назад