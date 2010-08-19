DESIGN STUDIO
Контакты:
skype: artcrafters
Опыт работы более 12-ти лет.
-Разработка логотипов и фирменного стиля. От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.
-Дизайн сайтов любой сложности
-презентации
-e-mail рассылки
-Дизайн игр, анимации, рекламные ролики
-Flash баннеры, шапки, интро, заставки.
-Дизайн печатной продукции- каталоги, журналы, папки, рекламные проспекты
-Иллюстрации
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Портфолио
- Техницеские иллюстрации для программы141 просмотр
- Иллюстрации для футболок147 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Клеопатра137 просмотров
- Кофико (для детей)164 просмотра
- Зебра144 просмотра
- Интерфейс для VCPOKER132 просмотра
- Flash иинтерфейс для 3d игры116 просмотров
- Реклама продуктов "datasafe"151 просмотр
- Дизайн упаковки для детской игры135 просмотров
- Реклама на разворот глянцевого журнала188 просмотров
- Подарочный купон в SPA салон136 просмотров
Презентации
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#1192
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#3055
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3426
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#5652