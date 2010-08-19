DESIGN STUDIO

Контакты:

[email protected]

skype: artcrafters

Опыт работы более 12-ти лет.

-Разработка логотипов и фирменного стиля. От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.

-Дизайн сайтов любой сложности

-презентации

-e-mail рассылки

-Дизайн игр, анимации, рекламные ролики

-Flash баннеры, шапки, интро, заставки.

-Дизайн печатной продукции- каталоги, журналы, папки, рекламные проспекты

-Иллюстрации

Индивидуальный подход к каждому клиенту.