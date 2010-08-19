artcrafters

Алиса artcrafters

 
47 летБолгария/Русе
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
DESIGN STUDIO

Контакты:

[email protected]

skype: artcrafters

Опыт работы более 12-ти лет.

-Разработка логотипов и фирменного стиля. От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.

-Дизайн сайтов любой сложности

-презентации

-e-mail рассылки

-Дизайн игр, анимации, рекламные ролики

-Flash баннеры, шапки, интро, заставки.

-Дизайн печатной продукции- каталоги, журналы, папки, рекламные проспекты

-Иллюстрации

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Дизайн сайтаFlash
Портфолио
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Презентации
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#1192
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#3055
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3426
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#5652