artexpert1

Специалист по рекламе и дизайну

Дипломную работу «Формирование рекламного образа технологического факультета МаГУ» защитил на «отлично».

Дополнительное образование:

Академия бизнес решений г. Магнитогорск, тренинг «Формирование эффективной команды» - 2009 г.

Международная экспертная компания «Бизнес Форвард», курсы « Как эффкективно управлять продажами» - 2012 г.

Знания и опыт:

Работа в графических программах – Adobe Photoshop, Adobe InDesign (и весь Adobовский пакет) , CorelDRAW, Flach программы, 3ds Max и др. – 10 лет опыта

Иллюстрирована рекламы - 9 лет опыта

Производство практически всех видов рекламных продуктов (от производства полиграфической продукции до изготовления наружной рекламы) –10 лет опыта

Обслуживание и ремонт полиграфического и компьютерного оборудования – 9 лет опыта

Персональная информация

Быстро усваиваю смежные и новые направления деятельности предприятия. Стремлюсь к усовершенствованию и профессиональному росту. Проявляю в работе творческий подход, ответственность, терпение, коммуникабельность, целеустремленность, оптимизм и порядочность. Готов прийти на помощь.

Активно занимаюсь спортом , есть спортивные достижения