Есть готовые 3D модели шкафов-купе в 3D Max, они все в одном цвете ДСП. Нужно поменять цвета(текстуры) ДСП и отрендерить эти модели в разных цветах (10 цветов). Модели ...
3D-графика22 заявки
Закрыт
5 лет назад
Есть готовые 3D модели шкафов-купе в 3D Max, они все в одном цвете ДСП. Нужно поменять цвета(текстуры) ДСП и отрендерить эти модели в разных цветах (10 цветов). Модели ...
Нужно сделать рендер шкафа-купе в 3ds Max\v ray. Есть готовые модели в нужном размере, необходимо сделать внутреннее наполнение раздвижных дверей максимально реалистично. Сроки: как можно скорее. Объём работы: примерно ...