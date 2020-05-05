artmebel

Руслан Вербовой artmebel

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Прориросовать шкафы-купе

    Есть готовые 3D модели шкафов-купе в 3D Max, они все в одном цвете ДСП. Нужно поменять цвета(текстуры) ДСП и отрендерить эти модели в разных цветах (10 цветов). Модели ...

    3ds Max
    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рендер шкафов-купе

    Нужно сделать рендер шкафа-купе в 3ds Max\v ray. Есть готовые модели в нужном размере, необходимо сделать внутреннее наполнение раздвижных дверей максимально реалистично. Сроки: как можно скорее. Объём работы: примерно ...

    3ds Max
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад