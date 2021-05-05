artpershin

$500
Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм Без бутстрапа и подобных вещей. С учетом адаптива под мобильные и планшеты. Только чистый код. Верстать нужно будет ...
HTML-верстка40 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм Без бутстрапа и подобных вещей. С учетом адаптива под мобильные и планшеты. Только чистый код. Верстать нужно будет ...
Нужно перерисовать дизайн сайта. Нравяться сайты upwork.com, freelancer.com Делать нужно в светлых тонах. Все страницы сайта и всплывающие окна. Делаем в фигме Адаптив тоже нужен. Если у вас есть ...