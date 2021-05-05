artpershin

Першин artpershin

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка дизайна

    $500

    Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм Без бутстрапа и подобных вещей. С учетом адаптива под мобильные и планшеты. Только чистый код. Верстать нужно будет ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Нужно перерисовать дизайн сайта. Нравяться сайты upwork.com, freelancer.com Делать нужно в светлых тонах. Все страницы сайта и всплывающие окна. Делаем в фигме Адаптив тоже нужен. Если у вас есть ...

    Figma
    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    4 года назад