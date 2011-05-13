artrout

Артем artrout

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bunak
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$350
10 баллов
8 лет назад
Каталоги Хундай и Киа
Оплатил все вовремя Собственно как всегда
Всем привет! Работаю с Михайло очень давно и всегда результат работы на 110%! Он всегда на связи, все расскажет и покажет, ответит на вопросы. В теме разбора каталогов автозапчастей - он лучший!
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