Парсинг каталогов как планировали
- Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2500
Нужно реализовать клиентскую часть большого проекта\портала автомобильной тематики в концепции one page application на JavaScript. Разработка уже начата на Backbone, поэтому нужно отличное знание backbone или подобных фреймворков на уровне эксперта. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Срочно ищем программиста 1С со знанием Альфа-Авто 5 Требования: - Хорошее знание Альфа Авто 5 и опыт доработки конфигурации под особенности торговли автозапчастями; - Обязателен опыт интеграции с Интернет-магазинами (желательно ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется на постоянную работу SEO специалист со знаем немецкого языка и опытом работы по оптимизации немецких сайтов. Сайт для продвижения - интернет-магазин автозапчастей. Обязанности: - Внутренняя и ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Вакансия. Санкт-Петербург. SEO-специалист Должностные обязанности – Аудит и комплексное планирование рекламной кампании; – Внутренняя и внешняя оптимизация; – Вывод в ТОП-5, ТОП-10 по ключевым запросам в ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1400
Мы ищем талантливого специалиста для решения неординарных задач. Если вы хотите пополнить список своих работ интересными и сложными проектами‚ а также развиваться в области IT-индустрии‚ то мы будем рады пригласить Вас в нашу команду. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется написать парсер каталога продукции с сайта производителя www.sonax.de. Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад