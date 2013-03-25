Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.

Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.

Мои навыки:

- Анализ сайта

- Анализ конкурентов

- Оценка стоимости продвижения сайта

- Умение выводить запросы в ТОП поисковых систем (Украина, Россия, мир).

- Знание алгоритмов ранжирования поисковых систем

- Умение собирать семантические ядра, грамотно подбирать страницы под заданные ключи.

- Умение проводить внутреннюю оптимизацию страниц сайта.

- Умение делать грамотную перелинковку сайта

- Умение работать с SEO-инструментами

- Умение работать с ссылочными биржами.

- Опыт создания и ведения рекламных кампании Google Adwords, Yandex Direct