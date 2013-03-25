Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.
Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.
Мои навыки:
- Анализ сайта
- Анализ конкурентов
- Оценка стоимости продвижения сайта
- Умение выводить запросы в ТОП поисковых систем (Украина, Россия, мир).
- Знание алгоритмов ранжирования поисковых систем
- Умение собирать семантические ядра, грамотно подбирать страницы под заданные ключи.
- Умение проводить внутреннюю оптимизацию страниц сайта.
- Умение делать грамотную перелинковку сайта
- Умение работать с SEO-инструментами
- Умение работать с ссылочными биржами.
- Опыт создания и ведения рекламных кампании Google Adwords, Yandex Direct
Контекстная реклама
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от $50
от 1 дня
#712
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 60 дней
#1377