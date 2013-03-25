artys

Макс artys

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.

Занимаюсь SEO более 4 лет, контекстной рекламой более года.

Мои навыки:

- Анализ сайта

- Анализ конкурентов

- Оценка стоимости продвижения сайта

- Умение выводить запросы в ТОП поисковых систем (Украина, Россия, мир).

- Знание алгоритмов ранжирования поисковых систем

- Умение собирать семантические ядра, грамотно подбирать страницы под заданные ключи.

- Умение проводить внутреннюю оптимизацию страниц сайта.

- Умение делать грамотную перелинковку сайта

- Умение работать с SEO-инструментами

- Умение работать с ссылочными биржами.

- Опыт создания и ведения рекламных кампании Google Adwords, Yandex Direct

Контекстная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#712
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 60 дней
#1377