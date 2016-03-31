Здравствуйте меня зовут Александр

Я специализируюсь на маркетинге в соц. сетях (Вконтакте). Хочу Вам предложить посотрудничать вместе. Я ориентируюсь на то что бы принести Вам продажи.

У меня уже есть опыт работы и мы можем начать продвигать Ваш бизнес и привлекать дополнительные продажи

Грамотная настройка рекламных компаний во Вконтакте (Таргетинг, качественные посты) привлечение целевых клиентов, а не классических персон.

Аватар клиента

UTM метки

Яндекс метрика, google analytics

Полный анализ ниши

Управление таргетированной рекламой во ВКонтакте.

Подбор площадок с высокой концентрацией ЦА

Написание продающих текстов для целевой аудитории

Отслеживать источники и качество трафика.

Просчитывание стоимости целевого действия.

Пользование внутренними системами статистики социальных сетей

Полная настройка рекламной компании.

Общение с редакциями онлайн-СМИ.

Понимание специфики работы с персональными брендами.

Создание и раскрутка групп во Вконтакте

Продающие и красивые Magic Landing Page на движке Wordpress