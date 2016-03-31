Александр Сердюков aserdyukovaserdyukov
Здравствуйте меня зовут Александр
Я специализируюсь на маркетинге в соц. сетях (Вконтакте). Хочу Вам предложить посотрудничать вместе. Я ориентируюсь на то что бы принести Вам продажи.
У меня уже есть опыт работы и мы можем начать продвигать Ваш бизнес и привлекать дополнительные продажи
Грамотная настройка рекламных компаний во Вконтакте (Таргетинг, качественные посты) привлечение целевых клиентов, а не классических персон.
Аватар клиента
UTM метки
Яндекс метрика, google analytics
Полный анализ ниши
Управление таргетированной рекламой во ВКонтакте.
Подбор площадок с высокой концентрацией ЦА
Написание продающих текстов для целевой аудитории
Отслеживать источники и качество трафика.
Просчитывание стоимости целевого действия.
Пользование внутренними системами статистики социальных сетей
Полная настройка рекламной компании.
Общение с редакциями онлайн-СМИ.
Понимание специфики работы с персональными брендами.
Создание и раскрутка групп во Вконтакте
Продающие и красивые Magic Landing Page на движке Wordpress