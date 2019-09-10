ashotik1337

Нужен телеграм бот который будет скачивать музыку с вк, пример такого бота – @Music_Vsem_Bot
Мобильные приложения4 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужен телеграм бот который будет скачивать музыку с вк, пример такого бота – @Music_Vsem_Bot
Имею опыт работы с подобной программой которая проверяет ту же самую систему но на другие запросы, она написана на Java. На каком языке будет написана данная программа не имеет значения. Описываю своим ...
Сделать бит похожий https://www.instagram.com/p/BxVhGSnH0sB/, структура припев – куплет – припев