ashotik1337

Арам Ашотик ashotik1337

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа на проверку условия

    Имею опыт работы с подобной программой которая проверяет ту же самую систему но на другие запросы, она написана на Java. На каком языке будет написана данная программа не имеет значения. Описываю своим ...

    Java
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бит

    Сделать бит похожий https://www.instagram.com/p/BxVhGSnH0sB/, структура припев – куплет – припев

    Музыка и Звуки18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад