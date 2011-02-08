Нужно разработать Логотип+визитку+бланк+фирменный стиль для компании которая занимается продажей и монтажом технологического оборудования в разных отраслях промышленности. Прошу ознакомится с профилем компании на сайте asiatechno.kz Дизайн должен быть современным ...