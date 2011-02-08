asiatechno

Николай asiatechno

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Лого + визитка + бланк + фирменный стиль
Мои рекомендации Николаю, как заказчику, все прошло гладко и без заминок. Оплата в полном объеме. Спасибо! 10 баллов!
Ольга отличный дизайнер! Все было сделано качественно, оперативно и со вкусом! Продолжаем работать по другим проектам.
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