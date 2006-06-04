Мне интересно как сделать так что-бы люди отправляли сообщение с сотового телефона на определённый номер и деньги с мобильника капали на мой Wm кошелёк. например я продаю игру для мобильника , покупатель хочет её купить и ...
- Управление проектами1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужно наполнить сайт информацией и отредактировать, В форуме создать темы, или удалённо меня научить это делать. www.cool-site.net.ruНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Мне необходимо чтобы вы рассказали как мне настроить соеденение между двумя ПК через модем. полностью и подробно. в таком формате 1 создание нового подключения 2.установить прямое подключение к другому ПК 3 и так далее Пожалуйста конкретно какие настройки на одном ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Мне нужно сделать wap сайт по продаже мобильного контента Таким образом закачать на сайт разного рода мелодии, картинки и игры . Хочу чтобы люди которые выходили на сайт с помощью мобильника покупали мелодию или картинку , а деньги ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Хочу, чтобы вы создали торговую площадку как http://plati.ru, и чтобы помимо площадки там было видно продавцов, которые в онлайн, а какие офлайн. Чтобы был на самой площадке форум. Разделы были точно такие, как и на плати.ру, + ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад