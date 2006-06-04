asker

Гость asker

 
39 летРоссия/Павловская
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Создание сервиса по оплате с мобильного.

    Мне интересно как сделать так что-бы люди отправляли сообщение с сотового телефона на определённый номер и деньги с мобильника капали на мой Wm кошелёк. например я продаю игру для мобильника , покупатель хочет её купить и ...

    Управление проектами1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Соеденение через модем

    Мне необходимо чтобы вы рассказали как мне настроить соеденение между двумя ПК через модем. полностью и подробно. в таком формате 1 создание нового подключения 2.установить прямое подключение к другому ПК 3 и так далее Пожалуйста конкретно какие настройки на одном ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание wap сайта по продаже мобильного контента

    Мне нужно сделать wap сайт по продаже мобильного контента Таким образом закачать на сайт разного рода мелодии, картинки и игры . Хочу чтобы люди которые выходили на сайт с помощью мобильника покупали мелодию или картинку , а деньги ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание торговой площадки

    Хочу, чтобы вы создали торговую площадку как http://plati.ru, и чтобы помимо площадки там было видно продавцов, которые в онлайн, а какие офлайн. Чтобы был на самой площадке форум. Разделы были точно такие, как и на плати.ру, + ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
CrazyAngel
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
1 балл
18 лет назад
Соеденение через модем
нус, долго мы не проработали =)))),все норм =)