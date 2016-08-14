atlant2010_ru

Атлант - сопровождение и развитие сайтов на 1С-Битрикс

Атлант - это поддержка и развитие интернет-магазинов, работающих на платформе 1С-Битрикс.

Это база наработанных решений, поиск новых идей и штат высококвалифицированных специалистов.

Мы являемся Золотым сертифицированным партнёром 1С-Битрикс, участником мониторинга качества.

В каждый поддерживаемый проект мы вкладываем весь свой опыт и компетенции, даем дельные советы и рекомендации.

Наши преимущества:

- Качество, подтвержденное статусом Золотого сертифицированного партнёра 1С-Битрикс

- Высокая квалификация специалистов, подтвержденная сертификатами от 1С-Битрикс

- Бесплатные консультации по улучшению и развитию магазина

- Наработанная база эффективных решений по увеличению продаж, насчитывающая более 200 уникальных решений

- Онлайн-кабинет со списком задач, основанный на платформе Битрикс24

- Отсутствие предоплаты и абонентской платы

- Прозрачное ценообразование

- Оперативная реакция и выполнение задач

- Большой опыт интеграции с 1С:Предприятие и доработки типовых конфигураций 1С