atlant2010_ru

Есть уже несколько выпущенных в маркетплейс модулей, по которым требуется периодическая доработка и развитие. Плюс требуется разработка новых модулей. Ищем программиста на постоянное сотрудничество (желательна полная занятость). Готовы ...
Атлант - это поддержка и развитие интернет-магазинов, работающих на платформе 1С-Битрикс.
Это база наработанных решений, поиск новых идей и штат высококвалифицированных специалистов.
Мы являемся Золотым сертифицированным партнёром 1С-Битрикс, участником мониторинга качества.
В каждый поддерживаемый проект мы вкладываем весь свой опыт и компетенции, даем дельные советы и рекомендации.
Наши преимущества:
- Качество, подтвержденное статусом Золотого сертифицированного партнёра 1С-Битрикс
- Высокая квалификация специалистов, подтвержденная сертификатами от 1С-Битрикс
- Бесплатные консультации по улучшению и развитию магазина
- Наработанная база эффективных решений по увеличению продаж, насчитывающая более 200 уникальных решений
- Онлайн-кабинет со списком задач, основанный на платформе Битрикс24
- Отсутствие предоплаты и абонентской платы
- Прозрачное ценообразование
- Оперативная реакция и выполнение задач
- Большой опыт интеграции с 1С:Предприятие и доработки типовых конфигураций 1С
- $900Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Более подробное ТЗ предоставляется по запросуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать возможность добавления произвольного набора статусов задач без модификации ядра.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется редизайн интернет-магазина с адаптацией под мобильные устройства. От нас - макеты дизайна. От вас - верстка и внедрение ее на сайт.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад