Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, СЕО-оптимизация, рерайт.
Админки: Joomla (Justina), Bitrix, Shop-Script, eSites Builder, UMI, ShopCMS, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, различные самописные CMS.
Знание: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java-script, Photoshop.
Наработан большой опыт контент-менеджером.
Работала с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника (ранее работала в продажах этих товаров), кино, ДВД-диски, ПО, автомобили, мототехника, оборудование для логистики, упаковка, кабельная продукция, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда), контактные линзы и очки, другие товары.
ICQ: 440121182
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!