Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, СЕО-оптимизация, рерайт.

Админки: Joomla (Justina), Bitrix, Shop-Script, eSites Builder, UMI, ShopCMS, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, различные самописные CMS.

Знание: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java-script, Photoshop.

Наработан большой опыт контент-менеджером.

Работала с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника (ранее работала в продажах этих товаров), кино, ДВД-диски, ПО, автомобили, мототехника, оборудование для логистики, упаковка, кабельная продукция, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда), контактные линзы и очки, другие товары.

ICQ: 440121182

mail: [email protected]