Алёна Кожемяко av-uxui-designav-uxui-design
33 годаПольша/Гданьск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Веб-дизайн и дизайн печатной продукции
Всем привет!
Чем я занимаюсь?
Дизайн брошюр, буклетов, визиток, открыток, каталогов и любой другой печатной продукции в соответствии со всеми вашими пожеланиями в короткие сроки!
Дизайн контента для социальных сетей, оформление презентаций, резюме, ретушь фотографий, редактирование фотографий.
Доработка и создание нового дизайна лэндингов и мобильных приложений.
Что мне нужно от Вас узнать:
Размеры изделия.
Документ в любой форме с текстовым наполнением + графические элементы (логотип, изображения продукции компании и другое).
Предпочитаемый стиль и цветовая гамма (брендбук, при наличии).
Портфолио
- Информационный буклетнет просмотров
- Дизайн и верстка многостраничных изданийнет просмотров
- FitnessApp1 просмотр
- MedicalApp2 просмотра
Дизайн продукции
нет отзывов
$9/час
от $9от 2 дней
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