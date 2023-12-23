av-uxui-design

Алёна Кожемяко av-uxui-design

 
33 годаПольша/Гданьск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Веб-дизайн и дизайн печатной продукции

Всем привет!

Чем я занимаюсь?

  • Дизайн брошюр, буклетов, визиток, открыток, каталогов и любой другой печатной продукции в соответствии со всеми вашими пожеланиями в короткие сроки!

  • Дизайн контента для социальных сетей, оформление презентаций, резюме, ретушь фотографий, редактирование фотографий.

  • Доработка и создание нового дизайна лэндингов и мобильных приложений.

Что мне нужно от Вас узнать:

  • Размеры изделия.

  • Документ в любой форме с текстовым наполнением + графические элементы (логотип, изображения продукции компании и другое).

  • Предпочитаемый стиль и цветовая гамма (брендбук, при наличии).

Портфолио
Дизайн продукции
нет отзывов
$9/час
от $9от 2 дней
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