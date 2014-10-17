Специалист по Youtube, Web design и лендинги

Раскручу ваше видео в Yotube. Только реальные просмотры с комментариями от пользователей.

Мои работы набирают 100 000 просмотров за неделю!!!

Делаю лендинги с высокой конверсией.

Работаю с программами 1С, настрою, установлю, уберу ошибки

Веб дизайн и также копирайт и рерайт статей продающих статей

Сделаю рассылки по пользователям вконтакте, также емейл рассылки по моей базе и смс рассылки, ОПЛАТА по факту, то есть после выполнения работы. ПРЕДОСТАВЛЮ отчет и статистику по доставляемости писем, сколько пользователей отрыло и прошло по ссылке на ваш сайт или интеренет магазин.