avara

Тимур Амиров avara

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист по Youtube, Web design и лендинги

Раскручу ваше видео в Yotube. Только реальные просмотры с комментариями от пользователей.

Мои работы набирают 100 000 просмотров за неделю!!!

Делаю лендинги с высокой конверсией.

Работаю с программами 1С, настрою, установлю, уберу ошибки

Веб дизайн и также копирайт и рерайт статей продающих статей

Сделаю рассылки по пользователям вконтакте, также емейл рассылки по моей базе и смс рассылки, ОПЛАТА по факту, то есть после выполнения работы. ПРЕДОСТАВЛЮ отчет и статистику по доставляемости писем, сколько пользователей отрыло и прошло по ссылке на ваш сайт или интеренет магазин.

Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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Презентации
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