Специалист по Youtube, Web design и лендинги
Раскручу ваше видео в Yotube. Только реальные просмотры с комментариями от пользователей.
Мои работы набирают 100 000 просмотров за неделю!!!
Делаю лендинги с высокой конверсией.
Работаю с программами 1С, настрою, установлю, уберу ошибки
Веб дизайн и также копирайт и рерайт статей продающих статей
Сделаю рассылки по пользователям вконтакте, также емейл рассылки по моей базе и смс рассылки, ОПЛАТА по факту, то есть после выполнения работы. ПРЕДОСТАВЛЮ отчет и статистику по доставляемости писем, сколько пользователей отрыло и прошло по ссылке на ваш сайт или интеренет магазин.
Действие аккаунта приостановлено!
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Дизайн интерфейсов и игр
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