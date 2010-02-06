Необходимо разработать портал на базе MOSS 2007. Дизайн Workflow - простейший - движение по иерархии организации Организация контента , доки , презентации, видео , изображения Плеер на silverlight для видео
Профессиональный опыт
· Объектно-ориентированный анализ и проектирование
· Разработка пользовательского интерфейса
· Программирование баз данных
· Численные методы
· Программирование Web - сайтов (знание cms Joomla)
· Моделирование систем
Языки программирования:
· Pascal (6 лет)
· PHP (3 год)
· Java (2 года)
· C# (2 года)
Технологии:
Win32 API
· COM/ActiveX controls/ Plug-in
· HTML
Используемые средства разработки:
· Borland Delphi
· Jbuilder
· Macromedia DreamViewer
· Anylogic 5
· Visual Studio 2008
Языки
· Русский.
· Английский технический.
Проекты:
· Wings 5 (энциклопедия военной авиации)
· Red Shift 3, Red Shift College, Red Shift 4 (энциклопедии по астрономии)
· Calculus (web-ориентированная образовательная программа по математике)
· OUP Grammar (web-ориентированная образовательная программа по грамматике английского языка)
Решаемые задачи:
· Создание программного обеспечения базы данных (проекты Wings, Red Shift 4)
· Разработка элементов управления (ActiveX control для IE и plug-in для Netscape Navigator) (Calculus)
· Разработка пользовательского интерфейса (Wings, Calculus, Red Shift 3/4/College)
· Разработка серверных компонент (OUP Grammar)
· Создание программного обеспечения поиска и справочной системы (Red Shift 3/4/College)
· Разработка программного обеспечения для формирования базы данных (Wings, Red Shift 3/4/ College)
· Локализация программного обеспечения (Red Shift 3)
Должность: программист
Образование
Высшее - МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет (кафедра математической физики и вычислительной математики), 2007 г.
- $1000Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад