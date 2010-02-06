Профессионал

Профессиональный опыт

· Объектно-ориентированный анализ и проектирование

· Разработка пользовательского интерфейса

· Программирование баз данных

· Численные методы

· Программирование Web - сайтов (знание cms Joomla)

· Моделирование систем

Языки программирования:

· Pascal (6 лет)

· PHP (3 год)

· Java (2 года)

· C# (2 года)

Технологии:

Win32 API

· COM/ActiveX controls/ Plug-in

· HTML

Используемые средства разработки:

· Borland Delphi

· Jbuilder

· Macromedia DreamViewer

· Anylogic 5

· Visual Studio 2008

Языки

· Русский.

· Английский технический.

Проекты:

· Wings 5 (энциклопедия военной авиации)

· Red Shift 3, Red Shift College, Red Shift 4 (энциклопедии по астрономии)

· Calculus (web-ориентированная образовательная программа по математике)

· OUP Grammar (web-ориентированная образовательная программа по грамматике английского языка)

Решаемые задачи:

· Создание программного обеспечения базы данных (проекты Wings, Red Shift 4)

· Разработка элементов управления (ActiveX control для IE и plug-in для Netscape Navigator) (Calculus)

· Разработка пользовательского интерфейса (Wings, Calculus, Red Shift 3/4/College)

· Разработка серверных компонент (OUP Grammar)

· Создание программного обеспечения поиска и справочной системы (Red Shift 3/4/College)

· Разработка программного обеспечения для формирования базы данных (Wings, Red Shift 3/4/ College)

· Локализация программного обеспечения (Red Shift 3)

Должность: программист

Образование

Высшее - МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет (кафедра математической физики и вычислительной математики), 2007 г.