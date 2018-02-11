Отзывы на моей странице 📝

Ранее я работал на другой бирже фриланса, поэтому все отзывы остались ТУТ

Пару слов обо мне:

Меня зовут Антон, 23 года, живу в городе Харьков, Украина. Опыт работы в граф. дизайне 2 года.

Почему я а не @динайнер_нейм?

Я люблю свою работу, поэтому отвечаю только на те проекты которые меня действительно заинтересовали;

Я профессионал своего дела, рабочий процесс поделён на этапы для вашего и моего удобства;

Я думающий дизайнер, по окончанию работы вы получите презентацию с подробным описанием процесса создания логотипа и промежуточными вариантами.

Со мной приятно общаться.

Порядок выполнения работы (логотип, фирстиль):

(день 1) Вы высылаете мне ТЗ, если такового нет - заполняете Бриф и отправляете мне;

Вы высылаете мне ТЗ, если такового нет - заполняете Бриф и отправляете мне; (день 1) Оплачиваете предоплату 30% от суммы заказа;

Оплачиваете предоплату 30% от суммы заказа; (день 1) Я внимательно ознакамливаюсь с полученым материалом;

Я внимательно ознакамливаюсь с полученым материалом; (день 2) Я создаю концепт-арты, и продумываю идею будующего логотипа (2-3 варианта), вечером высылаю вам;

Я создаю концепт-арты, и продумываю идею будующего логотипа (2-3 варианта), вечером высылаю вам; (день 3) Вы выбираете наиболее понравившийся вам вариант и сообщаете мне;

Вы выбираете наиболее понравившийся вам вариант и сообщаете мне; (день 3-4) Я рисую логотип, параллельно с ним формирую презентацию;

Я рисую логотип, параллельно с ним формирую презентацию; (день 5) Вы получаете готовый логотип и презентацию со всмеи промежуточными вариантами и описанием процесса создания, оплачиваете оставшиеся 70% суммы заказа.

Мои инструменты:

Adobe Illustrator CC (мой основной инструмент работы с векторной графикой)

Adobe Photoshop CC (использую для работы с растровыми изображениями)

Adobe InDesign CC (работа с текстом, леттерин, чаще - презентации)

Почта: ﻿[email protected]

Телеграмм: ﻿https://t.me/ayefanov