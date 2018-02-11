ayefanov

Антон Ефанов ayefanov

 
28 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Отзывы на моей странице &#128221;

Ранее я работал на другой бирже фриланса, поэтому все отзывы остались ТУТ

Пару слов обо мне:

Меня зовут Антон, 23 года, живу в городе Харьков, Украина. Опыт работы в граф. дизайне 2 года.

Почему я а не @динайнер_нейм?

  • Я люблю свою работу, поэтому отвечаю только на те проекты которые меня действительно заинтересовали;
  • Я профессионал своего дела, рабочий процесс поделён на этапы для вашего и моего удобства;
  • Я думающий дизайнер, по окончанию работы вы получите презентацию с подробным описанием процесса создания логотипа и промежуточными вариантами.
  • Со мной приятно общаться.

Порядок выполнения работы (логотип, фирстиль):

  • (день 1) Вы высылаете мне ТЗ, если такового нет - заполняете Бриф и отправляете мне;
  • (день 1) Оплачиваете предоплату 30% от суммы заказа;
  • (день 1) Я внимательно ознакамливаюсь с полученым материалом;
  • (день 2) Я создаю концепт-арты, и продумываю идею будующего логотипа (2-3 варианта), вечером высылаю вам;
  • (день 3) Вы выбираете наиболее понравившийся вам вариант и сообщаете мне;
  • (день 3-4) Я рисую логотип, параллельно с ним формирую презентацию;
  • (день 5) Вы получаете готовый логотип и презентацию со всмеи промежуточными вариантами и описанием процесса создания, оплачиваете оставшиеся 70% суммы заказа.

Мои инструменты:

  • Adobe Illustrator CC (мой основной инструмент работы с векторной графикой)
  • Adobe Photoshop CC (использую для работы с растровыми изображениями)
  • Adobe InDesign CC (работа с текстом, леттерин, чаще - презентации)
Остались вопросы или хотите обсудить ваши проекты?

Почта:         ﻿[email protected]

Телеграмм: ﻿https://t.me/ayefanov

InDesignIllustratorPhotoshopКонцепт-арт
Портфолио
Логотипы и Знаки
нет отзывов
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