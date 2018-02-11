Отзывы на моей странице 📝
Ранее я работал на другой бирже фриланса, поэтому все отзывы остались ТУТ
Пару слов обо мне:
Меня зовут Антон, 23 года, живу в городе Харьков, Украина. Опыт работы в граф. дизайне 2 года.
Почему я а не @динайнер_нейм?
- Я люблю свою работу, поэтому отвечаю только на те проекты которые меня действительно заинтересовали;
- Я профессионал своего дела, рабочий процесс поделён на этапы для вашего и моего удобства;
- Я думающий дизайнер, по окончанию работы вы получите презентацию с подробным описанием процесса создания логотипа и промежуточными вариантами.
- Со мной приятно общаться.
Порядок выполнения работы (логотип, фирстиль):
- (день 1) Вы высылаете мне ТЗ, если такового нет - заполняете Бриф и отправляете мне;
- (день 1) Оплачиваете предоплату 30% от суммы заказа;
- (день 1) Я внимательно ознакамливаюсь с полученым материалом;
- (день 2) Я создаю концепт-арты, и продумываю идею будующего логотипа (2-3 варианта), вечером высылаю вам;
- (день 3) Вы выбираете наиболее понравившийся вам вариант и сообщаете мне;
- (день 3-4) Я рисую логотип, параллельно с ним формирую презентацию;
- (день 5) Вы получаете готовый логотип и презентацию со всмеи промежуточными вариантами и описанием процесса создания, оплачиваете оставшиеся 70% суммы заказа.
Мои инструменты:
- Adobe Illustrator CC (мой основной инструмент работы с векторной графикой)
- Adobe Photoshop CC (использую для работы с растровыми изображениями)
- Adobe InDesign CC (работа с текстом, леттерин, чаще - презентации)
Почта: [email protected]
Телеграмм: https://t.me/ayefanov
Портфолио
- МАКЕТ129 просмотров
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Логотипы и Знаки
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