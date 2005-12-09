b2emotion

Биринцев Максим b2emotion

 
NaN летЧехия/Прага
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • FormFactory for Doctrine

    Создать класс FormFactory для объекта класса Doctrine с помощью PEAR::Quick_Form Пример вызова: $formFactory = new FormFactory('User'); $formFactory-&gt;setEditableFields(array('username', 'password')); $form = $formFactory-&gt;getForm(); Объект класса FormFactory должен уметь создавать формы для объектов классов Doctrine, причём должен уметь включать поля нескольких редактируемых объектов: * ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP/mySQL программист

    $500

    Постоянно необходимо делать некоторые изменения в существующих проектах. php5, ООП. Проекты под управлением Trac, код под контролем SVN. Используется Smarty, PEAR, немного AJAX в реализации prototype. Можно и не знакомым с некоторыми из перечисленных технологий, ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • LAMP помощник

    $250

    постоянно необходимо делать за меня некоторые изменения в существующих проектах. php5, ООП. Проекты под управлением Trac, код под контролем SVN. Используется Smarty, PEAR, немного AJAX в реализации prototype. Можно и не знакомым с ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание научно-популярных новостей

    Вам будут пелесылаться ссылки на английские источники, по которым надо писать русские новости. около 2-3 новостей в день по 1500 - 2000 знаков в пробелами. предлагайте свои условия и прилагайте свой образец текста

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка WordPress шаблонов

    $100

    Необходимо сверстать (перевести в шаблоны WordPress) 10 WordPress шаблонов (можно потом больше) по готовым свёрстанным наборам страниц. Оплата за каждый шаблон отдельно после выполнения. Бюджет проекта для пакета из 10 шаблонов. Пишите пожалуйста в предложении сумму ...

    WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP5 RecursiveIterator

    $50

    написать 2 класса опираясь на SPL расширение PHP5: DBIterator ($class_name, $lang) - создаёт экземпляры класса $class_name по записям в БД (id, lang). DBRecursiveIterator ($class_name, $lang) - расширяет DBIterator и имплементирует RecursiveIterator используя parent_id из БД. использование: $items = new ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад