Создать класс FormFactory для объекта класса Doctrine с помощью PEAR::Quick_Form Пример вызова: $formFactory = new FormFactory('User'); $formFactory->setEditableFields(array('username', 'password')); $form = $formFactory->getForm(); Объект класса FormFactory должен уметь создавать формы для объектов классов Doctrine, причём должен уметь включать поля нескольких редактируемых объектов: * ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Постоянно необходимо делать некоторые изменения в существующих проектах. php5, ООП. Проекты под управлением Trac, код под контролем SVN. Используется Smarty, PEAR, немного AJAX в реализации prototype. Можно и не знакомым с некоторыми из перечисленных технологий, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
постоянно необходимо делать за меня некоторые изменения в существующих проектах. php5, ООП. Проекты под управлением Trac, код под контролем SVN. Используется Smarty, PEAR, немного AJAX в реализации prototype. Можно и не знакомым с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вам будут пелесылаться ссылки на английские источники, по которым надо писать русские новости. около 2-3 новостей в день по 1500 - 2000 знаков в пробелами. предлагайте свои условия и прилагайте свой образец текстаКопирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сверстать (перевести в шаблоны WordPress) 10 WordPress шаблонов (можно потом больше) по готовым свёрстанным наборам страниц. Оплата за каждый шаблон отдельно после выполнения. Бюджет проекта для пакета из 10 шаблонов. Пишите пожалуйста в предложении сумму ...HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
написать 2 класса опираясь на SPL расширение PHP5: DBIterator ($class_name, $lang) - создаёт экземпляры класса $class_name по записям в БД (id, lang). DBRecursiveIterator ($class_name, $lang) - расширяет DBIterator и имплементирует RecursiveIterator используя parent_id из БД. использование: $items = new ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходим помощник на ООП PHPВеб-программирование20 заявокЗакрыт18 лет назад