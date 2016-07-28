Задача исправить ошибку сайта "Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null" и оптимизировать загрузку сайта (скрипты) во все браузеры.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Задача исправить ошибку сайта "Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null" и оптимизировать загрузку сайта (скрипты) во все браузеры.
Необходимо полностью со всем функционалом перенести самописный сайт, на котором есть рабочие скрипты и бот работающий с ними, на wordpress. Сам сайт
Необходимо создать автоматическую RSS ленту на сайте. На сайте есть бот и скрипт, который работает с базой на mongoDB и мне надо, что бы определенные данные с которыми работает бот и скрипт, попадали в RSS ...