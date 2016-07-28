bImIwI

Максим bImIwI

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправить Cannot set property 'innerHTML' of null и загрузку в Safari
Заказчик хорошо поставил задачу, всегда был на связи, быстро оплатил. Рекомендую
Все сделано очень быстро. Разъяснил суть проблемы и ответил на мои вопросы.
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rbarantsevich
Роман 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Автоматическая (скрипт) RSS лента
MongoDB
Четкая постановка задачи, со связью были проблемы из-за разницы часовых поясов но это не помешало качественно сотрудничать, рекомендую.
Работа сделана быстро и качественно,к решению задачи может подойти с разной стороны.
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