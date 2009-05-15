Нужна раскрутка нового сайта (Google,Yandex). Кл. слова: бетононасос, аренда бетононасоса, услуги бетононасоса Стоимость, сроки. Просьба в приват не писать.
Поисковые системы (SEO)21 заявка
Закрыт
15 лет назад
Нужна раскрутка нового сайта (Google,Yandex). Кл. слова: бетононасос, аренда бетононасоса, услуги бетононасоса Стоимость, сроки. Просьба в приват не писать.
Есть pdf файл, который сконвертирован в word. Сконвертирован не очень хорошо(блоками). Значит нужно создать новый вордовский документ и копировать в него с конвертированого документа, что бы текст был не блоками. а как обычный ...
Нужен копи-пастер. Оплата webmoney Оставляйте свои icq.
Нужно скриптом заполнить несколько post-форм. Бюджет 25 у.е. Оплата web-money.