Требования: Кросбраузерно, дивно, валидно. дизайн здесь http://aviaticket.kz/img/ Модуль выглядит вот так : http://www.aviaticket.kz модуль будет размещаться на сайте в Предпочтительно на Modx ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требования: создать логотип, создать дизайн под модуль, фиксированный psd. 1.Логотип с названием, или название как логотип "avia ticket.kz" 2.Дизайн очень простой, модуль выглядит вот так: http://abacuswebstart.abacus.com.sg/silk-road-kazakhstan/farex-search-flight.aspx ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требования: Кросбраузерно, дивно, валидно Здесь http://pics.kz/s6/79/95/03/79950353d96431dd92a022bbedafd17a.png макет главной а внутренние будут позже, но структура сайта и функционал будет как здесь http://utec-ltd.com/ Предпочтительно на Joomla или Modx ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
14 лет назад
JoomlaMODX
Менеджмент на высшем уровне: - правильное техническое задание; - адекватность цены и сроков; - совместное решение спорных вопросов; - компромисс, если есть чёткое тех обоснование; - оплата своевременно, по договорённости. Рекомендую!!!
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