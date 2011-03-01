bazarunet

Василий bazarunet

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Интернет - источник доходов.

  • Нарисовать PSD

    $100

    Требования: создать логотип, создать дизайн под модуль, фиксированный psd. 1.Логотип с названием, или название как логотип "avia ticket.kz" 2.Дизайн очень простой, модуль выглядит вот так: http://abacuswebstart.abacus.com.sg/silk-road-kazakhstan/farex-search-flight.aspx ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать PSD и посадить на CMS (Joomla, Modx)

    $250

    Требования: Кросбраузерно, дивно, валидно Здесь http://pics.kz/s6/79/95/03/79950353d96431dd92a022bbedafd17a.png макет главной а внутренние будут позже, но структура сайта и функционал будет как здесь http://utec-ltd.com/ Предпочтительно на Joomla или Modx ...

    JoomlaMODX
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Сверстать PSD и посадить на MoDx, (Joomla)
JoomlaMODX
Менеджмент на высшем уровне: - правильное техническое задание; - адекватность цены и сроков; - совместное решение спорных вопросов; - компромисс, если есть чёткое тех обоснование; - оплата своевременно, по договорённости. Рекомендую!!!
Очень доволен работой с Александром !!! всегда на связи, работа четко сделана в срок, креативность и исполнительность. Рекомендую )))
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