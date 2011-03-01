Требования: Кросбраузерно, дивно, валидно Здесь http://pics.kz/s6/79/95/03/79950353d96431dd92a022bbedafd17a.png макет главной а внутренние будут позже, но структура сайта и функционал будет как здесь http://utec-ltd.com/ Предпочтительно на Joomla или Modx ...