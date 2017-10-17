belive1221

Милана Добровольская belive1221

 
27 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн с душой)

Доброго времени суток! 

С удовольствием готова помочь Вам сделать:

  • дизайн сайтов (psd);
  • верстка сайта
  • сайты под ключ
  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы..).;
  • дизайн баннера, billboard;
  • создание логотипов, фирменного стиля;
  • ретушь фото, коллаж;
  • дизайн упаковки
  • создание сайта с помощью шаблонов в cms
Контакты для сотрудничества: 

 

Почта: [email protected] 

Скайп: [email protected]

Верстка сайтаДизайн сайтаДизайн упаковкиРетушь фото
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