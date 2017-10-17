Милана Добровольская belive1221belive1221
27 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн с душой)
Доброго времени суток!
С удовольствием готова помочь Вам сделать:
- дизайн сайтов (psd);
- верстка сайта
- сайты под ключ
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы..).;
- дизайн баннера, billboard;
- создание логотипов, фирменного стиля;
- ретушь фото, коллаж;
- дизайн упаковки
- создание сайта с помощью шаблонов в cms
Почта: [email protected]
Скайп: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн207 просмотров
- Дизайн сайта по доставке еды216 просмотров