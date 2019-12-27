Требуется импортировать категории и товары в Opencart с использованием модуля CSV Price Pro import/export. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данным модулем для успешного выполнения задачи.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
3 года назад
Требуется импортировать категории и товары в Opencart с использованием модуля CSV Price Pro import/export. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данным модулем для успешного выполнения задачи.
alem-tour. ru Повысить скорость загрузки страниц. Ориентируемся по google speed page Посмотрите сайт, если есть мысли что можно сделать, откликнетесь исполнителем Грузятся плохо абсолютно все страницы - главная, категории, карточки ...
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