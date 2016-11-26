benkerrry

Дмитрий benkerrry

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разрабатываю свою игру
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен художник-иллюстратор

    Требуется художник-иллюстратор для создания арт-работы на тему Великой отечественной войны. Размер изображения 600x400 пикселей. Укажите стоимость за одну картинку и примерные сроки выполнения. Обязательно приложите портфолио с работами схожего качества.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен логотип игры

    $15

    Тематика игры ВОВ (Великая отечественная война). В прикрепленных файлах примеры стиля логотипа которые нравятся, стиль игры и заставка где будет логотип. Игра называется "Храбрый полк" Мне нужен прямоугольный логотип с полным названием ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • JS Анимация для игры

    $40

    Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие). Примеры того что нужно https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw PS. Мне ...

    JavaScript
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • JS Анимация для игры

    $30

    Нужна похожая анимация на JavaScript для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет который скидывает ящики и их открытие) Укажите стоимость и сроки. Примеры того что нужно https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw

    JavaScript
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн иконок для игры

    Имеется оригинальная игра В Окопе (доступна в соц. сетях). Нужно взять её графику за основу и слегка скорректировать её, дабы избежать проблем с нарушением авторских прав. Во вложенном файле нужные нам иконки и ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Персонажи по фото

    $15

    Требуется нарисовать персонажей для игры по фото. Фото в документе. Там также представлены примеры того что ожидаем получить. Размеры фото 300*500 px (примерно). Персонажи нужны для игры, поэтому итоговый ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно приложение для Android

    Мне нужно приложение для андроида. Суть такая, у нас есть сайт (бот для игры) в нем Нужна авторизация с соц сетей, вк, одноклассники и фейсбук После авторизации пользователь должен попасть в свои ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Inno26
Никита 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Персонажи по фото
Отличное постановка задачи, оплата в срок
Приятный в общении человек и отличный дизайнер! Круто выполнил поставленную задачу, до мельчайших деталей всё прорисовал. Чувствуется, что проникся идеей и подошёл к работе со всей ответственностью. Рекомендую!
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