Требуется художник-иллюстратор для создания арт-работы на тему Великой отечественной войны. Размер изображения 600x400 пикселей. Укажите стоимость за одну картинку и примерные сроки выполнения. Обязательно приложите портфолио с работами схожего качества.
- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Тематика игры ВОВ (Великая отечественная война). В прикрепленных файлах примеры стиля логотипа которые нравятся, стиль игры и заставка где будет логотип. Игра называется "Храбрый полк" Мне нужен прямоугольный логотип с полным названием ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие). Примеры того что нужно https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw PS. Мне ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Нужна похожая анимация на JavaScript для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет который скидывает ящики и их открытие) Укажите стоимость и сроки. Примеры того что нужно https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruwРазработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется оригинальная игра В Окопе (доступна в соц. сетях). Нужно взять её графику за основу и слегка скорректировать её, дабы избежать проблем с нарушением авторских прав. Во вложенном файле нужные нам иконки и ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Требуется нарисовать персонажей для игры по фото. Фото в документе. Там также представлены примеры того что ожидаем получить. Размеры фото 300*500 px (примерно). Персонажи нужны для игры, поэтому итоговый ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
База приложения 70000 игроков. Нужен скрипт рассылки уведомлений в VK методом secure.sendNotification.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мне нужно приложение для андроида. Суть такая, у нас есть сайт (бот для игры) в нем Нужна авторизация с соц сетей, вк, одноклассники и фейсбук После авторизации пользователь должен попасть в свои ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад