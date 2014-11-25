bestaqua_com_ua

Тарас bestaqua_com_ua

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Аудит сайта, СЕО анализ, юзабилити.
Адекватный заказчик. Встретились до, встретили после. Вопросы по делу. С оплатой проблем нет, ну и успехов в реализации ТЗ и увеличения продаж)
работа сделана качественно, глубоко, понравилось внимательность человека к поставленной задаче не просто сделал-получил деньги, а как человека, который ответил на все "тупые" и "сложные" вопросы клиента.
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