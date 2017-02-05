1. ссылка на производителя создается через , но почему-то на сайте ссылка вида /index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=39 и отдает 404, хотя у производителей настроен ЧПУ, и нормально открываются через ЧПУ. 2. Можно ли настроить правила, чтобы из урлов автоматически убирались значки #, ...