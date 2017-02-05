bestindex

Дмитрий Твердов bestindex

 
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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  • Исправление у движка opencart

    1. Обновить движок до новой версии 2. Исправить баг с категориями. Предыдущий программист с кривыми руками пытался сделать ajax-подзагрузку товаров на странице, но теперь на категориях пропали тексты (http://www.oxotnika.net/rybalka/katushki), и сами страницы очень длинные 3. Можно ли ...

    OpenCartAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправление у движка opencart

    1. ссылка на производителя создается через , но почему-то на сайте ссылка вида /index.php?route=product/manufacturer/product&amp;manufacturer_id=39 и отдает 404, хотя у производителей настроен ЧПУ, и нормально открываются через ЧПУ. 2. Можно ли настроить правила, чтобы из урлов автоматически убирались значки #, ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Плагин для wordpress по бронированию мероприятий

    Есть отдельная рубрика в wordpress с записями (мастер-классы). Плагин должен подцеплять сами мастер-классы, выводить их на определенной странице списком по дате проведения (видимо нужно будет добавить некоторые произвольные поля для этих целей), а также функционал записи ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь с wordpress, wp e-commerce и rbk money

    Работаю без предоплаты Сайт Zhizhitsa.ru Движок Wordpress 3.9.1 Плагин WP e-Commerce 3.8.14.1 Плагин Wp Shop Styling (можно и без него) Проблема в двух частях в зависимости от способа оплаты плагина wp e-commerce 1 часть. Оплата через ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
sergey-banevich
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Исправление у движка opencart
Просто отличный заказчик, всем советую обязательно! Взял заказ, сразу всё сделали + оплатил буквально через 5 минут. Не пожалеете.
Быстро выявил проблему и предложил разные способы решение, после работы дал рекомендации, что можно еще исправить. Профессионализм и знания на уровне.
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