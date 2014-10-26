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Личные данные

Возраст: 30 лет; Семейное положение: холост

Контактная информация

Адрес: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой 66 кв. 164

Телефон: +7(908)015-9104

E-mail: [email protected]

Цель:

Дополнительный заработок и совершенствование навыка перевода

Образование:

2001-2007 – Красноярский Государственный Университет. Специальность: «Химия» 2007-2010 – Институт Химии и Химических Технологий СО РАН (аспирантура). 2009-2010 – Сибирский Федеральный Университет Теория и практика переводов (вечернее отделение, не

закончено) 2010 – стажировка в Индии компания AIESEC

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):

2007 - 2008 и 2013-2014 гг. ЗАО ПОЛЮС – Лаборант химического анализа. Работа по определению золота и золотосодержащих веществ в продуктах фабрики и

в геологических пробах. 2011-2013 – Жил и работал в США менеджером по закупкам в компании SVS (FZE). Работа с фирмами производящие буровое оборудование, сопровождение сделки, иногда перевод

технической документации. 2011- по настоящее время продолжаю работать в компании SVS (FZE) график работы свободный.

Дополнительные навыки и интересы

Английский язык – средний уровень (перевожу технические тексты и свободно говорю); Опытный пользователь ПК. Photoshop, Word, Excel, Имею водительские права категории В.

Личные качества:

Ответственный, коммуникабельный, легко обучаемый. Веду здоровый образ жизни. Интересуюсь наукой и изучением языков.

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