Необходимо проверить и улучшить код парсера веб архива, написанного на PHP. Основная проблема заключается в медленной загрузке результатов. Требуется оптимизация для повышения скорости работы.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать PHP-скрипт с функцией Curl для скачивания HTML-кода страниц, указанных в .txt файле. Скрипт должен загружать файлы по порядку в заданный каталог и отображать результаты в реальном времени в браузере.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо оптимизировать php запросы mysql, а то нагружает процессор и очень долго загружает страницы где в таблице порядка 700 000 строк, вроде как отредактировать нужно 1 файл где ~5 запросов.Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть файл txt с содержимым в виде '/images/sdfsfsdff.jpg > ремонт дома' порядка 3000 строк, требуется брать эти картинки из любого поиска google, yandex, bing или что-то подобное, желательно без лишних регистраций или ключей. Картинка должна ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать скрипт, программу, которая будет заходить на сайт cy-pr . com и брать с него информацию по доменам. Более подробно напишу после выбора исполнителя.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать скрипт массовой проверки сайтов на присутствие в trustlink.ru ТЗ 1) база сайтов в .txt файле 2) сделать промежуток времени между проверками 3) вывод данных в таблицеБазы данных5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть такой вот код в .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !_routing.php$ RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !\.\S+$ [OR] ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен граббер для сбора полной и короткой новости для DLE сайтов. + ссылки на скачивание Указывайте свою цену.Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек, который хорошо разбирается в коде DLE Есть сайт на нем неправильно работает этот движок, нужно исправить... Подробней опишу через ICQВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад