bitos

Алексей bitos

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Парсер веб архива на php

    Необходимо проверить и улучшить код парсера веб архива, написанного на PHP. Основная проблема заключается в медленной загрузке результатов. Требуется оптимизация для повышения скорости работы.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать скрипт парсинга php

    Требуется разработать PHP-скрипт с функцией Curl для скачивания HTML-кода страниц, указанных в .txt файле. Скрипт должен загружать файлы по порядку в заданный каталог и отображать результаты в реальном времени в браузере.

    HTMLPHPWordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизация запросов MySQL

    Необходимо оптимизировать php запросы mysql, а то нагружает процессор  и очень долго загружает страницы где в таблице порядка 700 000 строк, вроде как отредактировать нужно 1 файл где ~5 запросов.

    MySQLPHP
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсер картинок с поиска

    Есть файл txt с содержимым в виде '/images/sdfsfsdff.jpg &gt; ремонт дома' порядка 3000 строк, требуется брать эти картинки из любого поиска google, yandex, bing или что-то подобное, желательно без лишних регистраций или ключей. Картинка должна ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсер параметров

    Нужно написать скрипт, программу, которая будет заходить на сайт cy-pr . com и брать с него информацию по доменам. Более подробно напишу после выбора исполнителя.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт проверки сайтов

    Нужно написать скрипт массовой проверки сайтов на присутствие в trustlink.ru ТЗ 1) база сайтов в .txt файле 2) сделать промежуток времени между проверками 3) вывод данных в таблице

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправление скрипта

    Требуется человек, который хорошо разбирается в коде DLE Есть сайт на нем неправильно работает этот движок, нужно исправить... Подробней опишу через ICQ

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Парсер веб архива на php
PHP
Все отлично, рекомендую как заказчика!
По работе все было сделано как нужно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
9 баллов
4 года назад
Оптимизация запросов MySQL
MySQLPHP
Был рад помочь. Сотрудничеством остался доволен.
Работой исполнителя очень доволен, сделано все было быстро и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
$120
10 баллов
4 года назад
Парсер картинок с поиска
Только положительные эмоции от сотрудничества. Работаем не в первый раз. максимальные оценки!
Работа была сделана раньше сроков и все на высшем уровне, уже не в первый раз работаю с Евгением. Рекомендую.
Ответный отзыв