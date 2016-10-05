bmu_78

Михаил bmu_78

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование игрового сервера на java

    В проект https://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист   Проект работает на сервере смарт фокс   В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода.   Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код.   ...

    Java
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование игрового сервера на java

    В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист   Проект работает на сервере смарт фокс   В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода.   Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код.   ...

    Java
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование игрового сервера на java

    Добрый день! В проект vk.com/app1964489_2042677...  Нужен серверный программист  Проект работает на сервере смарт фокс  В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода.  Соответственно нужно дописать существующий/написать заново ...

    Java
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад