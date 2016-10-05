В проект https://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Разработка игрнет заявокЗакрыт9 лет назад
В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код. ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! В проект vk.com/app1964489_2042677... Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать заново ...Разработка игрнет заявокЗакрыт9 лет назад