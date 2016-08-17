Программирование игрового сервера на java

В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772 Нужен серверный программист Проект работает на сервере смарт фокс В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода. Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код. Код нужно дописать на яве. ТЗ готов предоставить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В проект https://vk.com/app1964489_20426772
Нужен серверный программист
Проект работает на сервере смарт фокс
В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода.
Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код.
Код нужно дописать на яве.
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