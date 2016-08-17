Программирование игрового сервера на java

Разработка игрЗакрыт2 заявки243 просмотра
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В проектhttps://vk.com/app1964489_20426772

Нужен серверный программист  

Проект работает на сервере смарт фокс  

В настоящий момент проект недоделан, а именно не дописана серверная часть кода.  

Соответственно нужно дописать существующий/написать с нуля код.  

Код нужно дописать на яве.  

ТЗ готов предоставить

7 лет назад
bmu_78
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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