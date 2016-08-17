Программирование игрового сервера на java

Добрый день! Нужно добавить персонаж [url=https://graphicriver.net/item/side-scroll-character-vol-01/10736609]Little Wu[/url] в игре [url=https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/60621]Penguin Adventure[/url] на Unity. Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов. Очень важно вывести все скрипты и все что связано с новым ...