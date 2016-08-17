Unity 3d (желательно со знанием as3) доработки

Разработка игрЗакрыт1 заявка185 просмотров
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Всем привет!   

Есть очень интересный проект – суть подробно могу рассказать зантересованным, по факту есть сервер на Matlab и готовый клиент на флеше. Далее стали разрабатывать 3д версию на Unity и разработчик покинул проект ввиду трудоустройства, нужно закончить его. Задачи периодически появляются, т.е.проект живёт и развивается.   

На данном этапе есть список задач, нужно его выполнить и двигаться далее.   

Знания Флеша плюсом   

https://www.dropbox.com/s/yz9ye7bif5hyxos/12.08.16.zip?dl=0 – ссылка для ознакомления, можно запустить локально посмотреть. Проект по сути научный эксперимент. Работы на 2-3 дня, может меньше. В течение меяца могут быть доп задачи, суммарным объёмом до недели, оплачиваются отдельно. 

Пишите расскажу в деталях. Только фрилансеры.

Unity
7 лет назад
olegknaus
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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