Unity 3d (желательно со знанием as3) доработки

Всем привет!

Есть очень интересный проект – суть подробно могу рассказать зантересованным, по факту есть сервер на Matlab и готовый клиент на флеше. Далее стали разрабатывать 3д версию на Unity и разработчик покинул проект ввиду трудоустройства, нужно закончить его. Задачи периодически появляются, т.е.проект живёт и развивается.

На данном этапе есть список задач, нужно его выполнить и двигаться далее.

Знания Флеша плюсом

https://www.dropbox.com/s/yz9ye7bif5hyxos/12.08.16.zip?dl=0 – ссылка для ознакомления, можно запустить локально посмотреть. Проект по сути научный эксперимент. Работы на 2-3 дня, может меньше. В течение меяца могут быть доп задачи, суммарным объёмом до недели, оплачиваются отдельно.

Пишите расскажу в деталях. Только фрилансеры.