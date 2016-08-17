Unity 3d (желательно со знанием as3) доработки

Добрый день! Нужно добавить персонаж [url=https://graphicriver.net/item/side-scroll-character-vol-01/10736609]Little Wu[/url] в игре [url=https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/60621]Penguin Adventure[/url] на Unity. Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов. Очень важно вывести все скрипты и все что связано с новым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть очень интересный проект – суть подробно могу рассказать зантересованным, по факту есть сервер на Matlab и готовый клиент на флеше. Далее стали разрабатывать 3д версию на Unity и разработчик покинул проект ввиду трудоустройства, нужно закончить его. Задачи периодически появляются, т.е.проект живёт и развивается.
На данном этапе есть список задач, нужно его выполнить и двигаться далее.
Знания Флеша плюсом
https://www.dropbox.com/s/yz9ye7bif5hyxos/12.08.16.zip?dl=0 – ссылка для ознакомления, можно запустить локально посмотреть. Проект по сути научный эксперимент. Работы на 2-3 дня, может меньше. В течение меяца могут быть доп задачи, суммарным объёмом до недели, оплачиваются отдельно.
Пишите расскажу в деталях. Только фрилансеры.
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