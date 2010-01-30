bodymaster

$250
Куплен движок и куплен шаблон на Амиро, но он по моему от Вордпресс, хотя покупал в комплекте. Может чего не догоняю... Все исходники есть (psd, etc)...
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Закрыт
12 лет назад
Куплен движок и куплен шаблон на Амиро, но он по моему от Вордпресс, хотя покупал в комплекте. Может чего не догоняю... Все исходники есть (psd, etc)...
Нужно переделать (адаптировать шаблон dle 7.5 на версию 9x) - не работает аякс, и еще некоторые фунции -- 500 руб .Домен -- privarok.ru
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