Личные данные

Дата рождения: 20.04.1990

Возраст: 22

Место рождения:Украина, г. Кировоград

Семейное положение:замужем

E-mail: [email protected]

Образование

2007-2012 - Кировоградский национальный технический университет. Факультет экономики и менеджмента. Специализация - экономика предприятия. Специальность - экономист с углубленным знанием английского языка.

На протяжение учебы активно принимала участие в конференциях, форумах. Неоднократно становилась победительницей олимпиад и конференций ( в т.ч. международных и всеукраинских). В 2009 году получила именную стипендию областного совета Кировоградской области , в 2010 году получила именную стипендию Министерства образования Украины. В наличие более 20 научных публикаций в различных сборниках (как всеукраинских, так и международных).

Опыт работы

2011 - 2012 - Группа компаний "Формула Смаку". Должность - маркетолог. Обязанности: разработка маркетинговых проектов продвижения продукции, создание PR мероприятий, организация проведения дегустаций, акций, мониторинг цен конкурентной продукции.

2010 - магазин "Waves Surf & Sport" в США, штат Северная Каролина. Должность - помощник менеджера. Обязанности: следить за порядком в магазине, общаться с клиентами, помогать им при выборе товаров.

Знание языков

Русский, украинский - родные

Английский - свободное владение

Французский - средний уровень

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Отличное владение MS Office. Средний уровень владения дизайнерскими программами: Photoshop, Corel, Adobe Illustrator.