bolshezolota

Данияр Кудайбергенов bolshezolota

 
34 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Qudaibergenov and Omarov Design
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Функция для iOS приложения "Будильник"

    Есть приложение, основной функционал которого уже разработан. У iOS есть ограничение на использование системного будильника. Возможное решение – слать пуши со звуком. Нужно: Сделать такой же будильник как в приложении Alarmy, кроме логики отключения, отключаться будильник ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптировать шаблон бизнес-плана

    Есть бизнес-план, есть готовые формулы. Проблема в том, что бизнес-план нацелен на производство, а адаптировать его надо под услуи. Переименовать соответствующие категории, отредактировать формулы, если потребуется, и подставить нужные значения (мы их предоставим)

    Финансовые услуги11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать формулу для Google Sheets (Google Таблицы)

    Формула для финансового отчета. Есть несколько столбцов, соответствие которых между листами должна проверять формула и в случае совпадения, заносить данные из соседней ячейки (например, искать на Лист1 в столбце А категорию расходов "Зарплата" и посчитать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки по фронтенду сайта на WordPress

    Требуются доработки по сайту new.quom.xyz Сайт на WordPress Список работ: [list=1][*]Настроить подгрузку адаптивных вариантов изображений для мобайл, фулхд и хай-рес[*]Обновить ВП и плагины[*]Растянуть блок рекомендаций внутри портфолио на всю ширину[*]Сделать align-center и width=100% дефолтным для картинок[*]Убрать маргины и ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
LeeSvetlana17
Светлана Ли 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Написать формулу для Google Sheets (Google Таблицы)
Спасибо за заказ! Постановка задачи, коммуникация, быстрая оплата - все на высоком уровне. Заказчика рекомендую
Все было замечательно
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