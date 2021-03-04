bolshezolota

Есть приложение, основной функционал которого уже разработан. У iOS есть ограничение на использование системного будильника. Возможное решение – слать пуши со звуком. Нужно: Сделать такой же будильник как в приложении Alarmy, кроме логики отключения, отключаться будильник ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Список доработок тут https://docs.google.com/document/d/1aQQXZ2qStX0pNSD7yVbDU4WgzEjDKOev5X3RDUgATAk/edit?usp=sharing Уточнйте, пишите, предлагайте цену и срокиСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Есть бизнес-план, есть готовые формулы. Проблема в том, что бизнес-план нацелен на производство, а адаптировать его надо под услуи. Переименовать соответствующие категории, отредактировать формулы, если потребуется, и подставить нужные значения (мы их предоставим)Финансовые услуги11 заявокЗакрыт3 года назад
Формула для финансового отчета. Есть несколько столбцов, соответствие которых между листами должна проверять формула и в случае совпадения, заносить данные из соседней ячейки (например, искать на Лист1 в столбце А категорию расходов "Зарплата" и посчитать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуются доработки по сайту new.quom.xyz Сайт на WordPress Список работ: [list=1][*]Настроить подгрузку адаптивных вариантов изображений для мобайл, фулхд и хай-рес[*]Обновить ВП и плагины[*]Растянуть блок рекомендаций внутри портфолио на всю ширину[*]Сделать align-center и width=100% дефолтным для картинок[*]Убрать маргины и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад