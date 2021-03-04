bolshezolota

Есть бизнес-план, есть готовые формулы. Проблема в том, что бизнес-план нацелен на производство, а адаптировать его надо под услуи. Переименовать соответствующие категории, отредактировать формулы, если потребуется, и подставить нужные значения (мы их предоставим)