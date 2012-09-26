Сайт написан на Yii фреймфорке. Надо доработать функционал и юзабилити изменив дизайн.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Сайт написан на Yii фреймфорке. Надо доработать функционал и юзабилити изменив дизайн.
Надо создать форму обратной связи, вернее форму отправку объявлений на сайт или на почту, с вложением и параметрами выбора вариантов заполнения. Оплата после исполнения. думаю для маленького java или php формы, оплата соответственно небольшая.
вообщем надо создать просторный сайт аналог www.ipohelp(.)ru
Надо создать сайт как http://www.domus-finance.ru/ дизайн и юзабилити тоже самое. можно точка в точку, чуть изменив дизайн...