bootaby

Ольга bootaby

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик английского языка

Бутакова Ольга Анатольевна

Контактная информация:               тел: +79043829565,                                             

                                                         e-mail: [email protected]                                                     

                                                          skype: bootaby                             

Опыт работы

С 2014 Фрилансер – переводчик 

Тематика переводов  экономика, бизнес(общее); таможенные документы (сертификаты происхождения, качества и т.п.);научные статьи и лекции гуманитарной направленности (педагогика, лингвистика ит.п.).Перевод сайтов, презентаций, сертификатов, деловой и частной корреспонденции,

рекомендательных писем, резюме

.Работа в программах:MS Office, OpenOffice, Adobe, SDLTrados, TRADOS, ABBYYFineReader. 

Иностранные языки

Английский: свободное владение

Французский: базовые знания

 О себе:Ответственная‚исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная. 

Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга