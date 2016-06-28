Бутакова Ольга Анатольевна
Контактная информация: тел: +79043829565,
e-mail: [email protected]
skype: bootaby
Опыт работы
С 2014 Фрилансер – переводчик
Тематика переводов экономика, бизнес(общее); таможенные документы (сертификаты происхождения, качества и т.п.);научные статьи и лекции гуманитарной направленности (педагогика, лингвистика ит.п.).Перевод сайтов, презентаций, сертификатов, деловой и частной корреспонденции,
рекомендательных писем, резюме
.Работа в программах:MS Office, OpenOffice, Adobe, SDLTrados, TRADOS, ABBYYFineReader.
Иностранные языки
Английский: свободное владение
Французский: базовые знания
О себе:Ответственная‚исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.