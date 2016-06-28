Переводчик английского языка

Бутакова Ольга Анатольевна

Контактная информация: тел: +79043829565,

e-mail: [email protected]

skype: bootaby

Опыт работы

С 2014 Фрилансер – переводчик

Тематика переводов экономика, бизнес(общее); таможенные документы (сертификаты происхождения, качества и т.п.);научные статьи и лекции гуманитарной направленности (педагогика, лингвистика ит.п.).Перевод сайтов, презентаций, сертификатов, деловой и частной корреспонденции,

рекомендательных писем, резюме

.Работа в программах:MS Office, OpenOffice, Adobe, SDLTrados, TRADOS, ABBYYFineReader.

Иностранные языки

Английский: свободное владение

Французский: базовые знания

О себе:Ответственная‚исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.