borodina_nina

Добрый день! Нужно сделать логотип для компании, которая занимается продажей аналитического оборудования (спектральный анализ). Логотип нужен на русском и на английском языках, одинаковый, только отличаться русским/английским шрифтом. Желательно сделать также небольшой рисунок к логотипу - готовы ...