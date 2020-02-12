borodina_nina

Добрый день! Ищем SEO специалиста, который сможет быстро вывести новый сайт в топ, на первую страницу поисковиков яндекс и google. Сайт компании, продающий.
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Добрый день! Ищем SEO специалиста, который сможет быстро вывести новый сайт в топ, на первую страницу поисковиков яндекс и google. Сайт компании, продающий.
Добрый день! Нужно сделать логотип для компании, которая занимается продажей аналитического оборудования (спектральный анализ). Логотип нужен на русском и на английском языках, одинаковый, только отличаться русским/английским шрифтом. Желательно сделать также небольшой рисунок к логотипу - готовы ...