borodina_nina

Нина borodina_nina

 
39 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работа
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Logo - сделать логотип

    Добрый день! Нужно сделать логотип для компании, которая занимается продажей аналитического оборудования (спектральный анализ). Логотип нужен на русском и на английском языках, одинаковый, только отличаться русским/английским шрифтом. Желательно сделать также небольшой рисунок к логотипу - готовы ...

    Логотип для компании
    Шрифты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
10 баллов
4 года назад
Logo - сделать логотип
Очень крутой и ответственный заказчик. Постоянно были на связи, отличная коммуникация и постановление задач. Успехов в дальнейших начинаниях и будем работать дальше.
Профессиональный дизайнер, работает быстро, подходит к задаче комплексно, изучает рынок, конкурентов и т.д. Дизайн получился современным, стильным, лаконичным. Виктор выполнил задачу на 100%, разработал уникальный логотип к названию фирмы, предложил по собственной инициативе запоминающийся слоган. Будем работать вместе с ним и дальше.
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