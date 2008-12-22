Составить несколько текстов под определенные страницы сайта компании
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- $400
Надо сделать сайт-визитку в том ключе (дизайне) который будет предложен. Сайт компании занимающейся изготовлением и продажей торгового оборудования. Сделать надо быстро и качественно. Исполнитель желательно из Москвы или МО так как придется приехать в офис ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт15 лет назад