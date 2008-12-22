Надо сделать сайт-визитку в том ключе (дизайне) который будет предложен. Сайт компании занимающейся изготовлением и продажей торгового оборудования. Сделать надо быстро и качественно. Исполнитель желательно из Москвы или МО так как придется приехать в офис ...