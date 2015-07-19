Нужно настроить технологические карты и т.п. под наши задачи в конфигурации 1с 8.3 Лесозавод (УПП). Фриланс, оплата по договоренности.
1С-программирование3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужно настроить технологические карты и т.п. под наши задачи в конфигурации 1с 8.3 Лесозавод (УПП). Фриланс, оплата по договоренности.
Требуется программист для создания интернет-магазина на opencart. Кроме этого проекта – поддержка существующих и написание новых. Уверенное знание php, mysql, curl, regexp, cvs. Базовое владение photoshop Верстка кроссбраузерная Не МСК и не агентства!