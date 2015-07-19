brazer

Талько brazer

 
38 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин на opencart

    $400

    Требуется программист для создания интернет-магазина на opencart. Кроме этого проекта – поддержка существующих и написание новых. Уверенное знание php, mysql, curl, regexp, cvs. Базовое владение photoshop Верстка кроссбраузерная Не МСК и не агентства!

    PHPOpenCartMySQLPhotoshop
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад