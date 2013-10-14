Информационный дизайн.

Опыт:

— разработка, поддержка и создание бд под управлением СУБД MS Access (+VBA, SQL) — 4 года;

— дизайн или редизайн сайтов, логотипов;

— вёрстка не сложных сайтов (HTML, CSS);

Обожаю типографику и информационный дизайн.