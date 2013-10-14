Информационный дизайн.
Опыт:
— разработка, поддержка и создание бд под управлением СУБД MS Access (+VBA, SQL) — 4 года;
— дизайн или редизайн сайтов, логотипов;
— вёрстка не сложных сайтов (HTML, CSS);
Обожаю типографику и информационный дизайн.
Портфолио
- Шаблоны сайта «ИТ Премиум»252 просмотра
- Шаблоны сайта «СЕО Интеллекта»201 просмотр
- Логотип компании по продвижению сайтов220 просмотров
- Макет для небольшого сайта тизерной рекламы173 просмотра
- Макет главной страницы сайта «Спелес.лв»186 просмотров
- Заглушка сайта221 просмотр
- Вариант логотипа для интернет-магазина (конкурс)183 просмотра
- Вариант логотипа для интернет-портала (конкурс)201 просмотр
- Шаблон для сайта скидок в Дзержинске328 просмотров
- Эскиз сплэш-страницы244 просмотра
- Локальная база данных интернет-магазина186 просмотров
- Логотип для компании «Экокомфорт»228 просмотров