bulochka

Оксана Конькова bulochka

 
53 годаРоссия/Железнодорожный
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Наружка, полиграфия, сувениры

Наружная реклама, полиграфия, сувениры

Photoshop, CorelDRAW, ArchiCAD, 3DS MAX

работаю быстро и качественно(от самых простых до ...)

тел:+7 929 616 13 92

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Отзывы заказчиков
y_avdeev
Юрий 
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Лайтбокс туристической фирмы
Отзыв недоступен.
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