Для вновь созданного бизнеса, работающего в сфере закупки рекламы в Интернет необходимо разработать: 1) логотип компании (написание и символ) 2) варианты его написания на белой/тёмной поверхности 3) варианты использования символа отдельно Для получения брифа всем заинтересованным в конкурсе ...
Мы занимаемся Интернет рекламой, создаём медиа стратегии и рекламные материалы, потому что нам нравится этим заниматься.
Работая в этом бизнесе с 1998 года, мы провели более 300 крупных рекламных кампаний в Интернет для клиентов из разных категорий - IT/телекоммуникации, FMCG, финансы, автомобили, недвижимость и многих других.
В 2001 стали официальными представителями службы Subscribe.ru в Украине, а в 2006 начали использовать рекламную систему AdRiver. В августе 2007 года наши медиа-специалисты успешно прошли сертификацию в московском офисе Adriver.
Мы реализовываем коммуникационные стратегии в Интернет для JTI, Еврокар, Rosava, «MTV Украина», «Альфа-Банк», «Автосоюз», PEOPLEnet, «Укрсоцбанк», X-Trade, Hewlett-Packard, Toyota, «Мироновский Хлебопродукт», «КИА Моторс Украина», CDMA Ukraine, ViewSonic, Webasto, «Дельта Банк», Neckermann, Miele, «Автоцентр ВИПОС».
- $1000Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Интернет агентство в Киеве СРОЧНО ищет флеш-дизайнера для работы над креативными концепциями, рекламными материалами и флеш-играми. >> Основные требования - хорошее владение основными графическими пакетами; - отличное знание Adobe Flash; - знание Action Script выше базового уровня; - хорошее знание ...Баннерынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Мы ищем дизайнеров для работы над интерактивными рекламными материалами, играми, заставками и промо сайтами. Надеюсь, что Вы знакомы с Интернет технологиями и имеете базовые знания о рекламе в Интернет. Получаете или уже получили высшее образование. Владеете ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад