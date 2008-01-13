Мы занимаемся Интернет рекламой, создаём медиа стратегии и рекламные материалы, потому что нам нравится этим заниматься.

Работая в этом бизнесе с 1998 года, мы провели более 300 крупных рекламных кампаний в Интернет для клиентов из разных категорий - IT/телекоммуникации, FMCG, финансы, автомобили, недвижимость и многих других.

В 2001 стали официальными представителями службы Subscribe.ru в Украине, а в 2006 начали использовать рекламную систему AdRiver. В августе 2007 года наши медиа-специалисты успешно прошли сертификацию в московском офисе Adriver.

Мы реализовываем коммуникационные стратегии в Интернет для JTI, Еврокар, Rosava, «MTV Украина», «Альфа-Банк», «Автосоюз», PEOPLEnet, «Укрсоцбанк», X-Trade, Hewlett-Packard, Toyota, «Мироновский Хлебопродукт», «КИА Моторс Украина», CDMA Ukraine, ViewSonic, Webasto, «Дельта Банк», Neckermann, Miele, «Автоцентр ВИПОС».