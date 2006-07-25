$100
Создать дизайн сайта на основе макета. ТЗ + макет высылается на email. [email protected]
Дизайн сайтов57 заявок
Закрыт
17 лет назад
Создать дизайн сайта на основе макета. ТЗ + макет высылается на email. [email protected]
Создание flash-элементов и сайтов на основе flash. ТЗ высылается на email. [email protected]
Навыки: XHTML/CSS, XML, Photoshop, CorelDraw, Flash MX, теория дизайна, юзабилити, поддержка сайта. Доп. : художественные навыки, рисование от руки. Опыт работы. Присылайте резюме на [email protected]
Срочно требуются требуются программисты, имещие опыт работы с JavaScript, .NET, Ajax.
Требуется архитектор, дизайнер со знаниями пакета LightWave. На почтовый ящик присылайте резюме и 3 своих работы (лучшую, среднюю, плохую).
Требуются опытные флешеры для создания многопользовательского портала с большой пропускной способностью. Присылайте ссылки на ваши разработки.