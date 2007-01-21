chelnynet

Дмитрий chelnynet

 
39 летРоссия/Набережные Челны
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Требуется забить PDF документ на сайт

    Нужно забить небольшой (286 страниц) мануальчик на сайт. На самом деле, мануала 2. В одном распознанный текст, в другом нормальные изображения. То есть, берем текст с одного, картинки с другого, и тупо наполняем разделы соответствующие ...

    Прочее20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $250

    Требуется устроить видимость активной жизни на форуме. Тематика - женская болталка со всеми вытекающими. требуется месячная поддержка, примерно 25 хороших топиков/комментов в день. Подробности обговорю с претендентами. В предложениях указывайте стоимость за пост (топик). Если ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходим PSD дизайн для женского новостного сайта

    $100

    Технические требования: минимальное разрешение 1024*768, резина, стандартные (winXp) шрифты во всем, кроме логотипа. Визуальные требования: 3 колонки контента. Четко выраженная блочная структура представления массивов данных (http://www.shpilka.ru/ http://www.computerra.ru/). Таким образом, чтобы каждый новый логический блок был визуально ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка дизайна. Политика.

    Необходимо доработать и сверстать макет дизайна сайта для регионального отделения политической партии. Есть шапка и подвал. Нужно подкорректировать их под "резину" и сделать основной контентный блок. Меню - флешевые кнопки. Срок - до пятницы - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер новостей

    Нужен парсер новостей на php. Наваротов не надо. Пишем простой скрипт под крон. при запуске анализируем rss, какую скажу, идем по ссылкам, анализируем контент со страниц, на которые перешли, выводим чистый текст. Знаю, что делается ...

    PHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен exeшник для генерации прайсов в формате csv

    Нужна программа для генерации csv файла с прайсами. Вид программы: 1. Исполняемый exeшник. 2. ini-файл, в котором задаются типы и названия полей. 3. Генерируемые csv-файлы, которые программа также может открывать для правки. Схема работы: Открываем программу и видим таблицу. Заголовки ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт женской тематики

    Нужен контент-менеджер на сайт женской тематики. Что от Вас требуется: 10 статей в неделю (рубрики скажу нужным претендентам в личке). Что за материалы – мне без разницы. Главное – чтобы подходило к тематике раздела, и ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Необходим PSD дизайн для женского новостного сайта
Дмитрий порадовал четкостью постановки ТЗ, оперативностью работы и уместной критикой, что в итоге вылилось в создание красивого и одновременно функционального дизайна. Жду новых предложений о работе от Вас!
Работать с дизайнером понравилось. Вопросы решила оперативно, профессионально, без отступлений от пожеланий. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
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the_siv
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$54
10 баллов
17 лет назад
Нужен exeшник для генерации прайсов в формате csv
Работать с Дмитрием понравилось. Грамотная формулировка задачи. Быстрый ответ с пояснениями и ответами на вопросы. Не докапывался по мелочам
Сотрудничать с коллегой понравилось. Быстро наши общий язык. Выполнил задание грамотно, лишних вопросов не возникло. От сотрудничества только положительные эмоции.
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