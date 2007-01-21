Нужно забить небольшой (286 страниц) мануальчик на сайт. На самом деле, мануала 2. В одном распознанный текст, в другом нормальные изображения. То есть, берем текст с одного, картинки с другого, и тупо наполняем разделы соответствующие ...
- Прочее20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется устроить видимость активной жизни на форуме. Тематика - женская болталка со всеми вытекающими. требуется месячная поддержка, примерно 25 хороших топиков/комментов в день. Подробности обговорю с претендентами. В предложениях указывайте стоимость за пост (топик). Если ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Технические требования: минимальное разрешение 1024*768, резина, стандартные (winXp) шрифты во всем, кроме логотипа. Визуальные требования: 3 колонки контента. Четко выраженная блочная структура представления массивов данных (http://www.shpilka.ru/ http://www.computerra.ru/). Таким образом, чтобы каждый новый логический блок был визуально ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо доработать и сверстать макет дизайна сайта для регионального отделения политической партии. Есть шапка и подвал. Нужно подкорректировать их под "резину" и сделать основной контентный блок. Меню - флешевые кнопки. Срок - до пятницы - ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен парсер новостей на php. Наваротов не надо. Пишем простой скрипт под крон. при запуске анализируем rss, какую скажу, идем по ссылкам, анализируем контент со страниц, на которые перешли, выводим чистый текст. Знаю, что делается ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна программа для генерации csv файла с прайсами. Вид программы: 1. Исполняемый exeшник. 2. ini-файл, в котором задаются типы и названия полей. 3. Генерируемые csv-файлы, которые программа также может открывать для правки. Схема работы: Открываем программу и видим таблицу. Заголовки ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен контент-менеджер на сайт женской тематики. Что от Вас требуется: 10 статей в неделю (рубрики скажу нужным претендентам в личке). Что за материалы – мне без разницы. Главное – чтобы подходило к тематике раздела, и ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт17 лет назад