ferrum

Железнов Сергей ferrum

 
47 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
chelnynet
Дмитрий 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта доски объявлений Jozefina
Заказчик хороший. Быстро договорились, сделал, быстро получил причитающиеся деньги.
Работа выполнена качественно и быстро.
Ответный отзыв