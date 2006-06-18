$40
Подкоректировать модуль "библиотека" для DLE 6.3 для организации библиотеки java книг ( 1 книга это два файла). Установить на сайт.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
16 лет назад
Подкоректировать модуль "библиотека" для DLE 6.3 для организации библиотеки java книг ( 1 книга это два файла). Установить на сайт.
Нужен програмист знакомый со скриптом доски объявлений Jozefina V. 10 от HOD.RU . Работа простая, добавить пару кнопок и форму для связи с админом.
Поиск сайтов в доменной зоне .ru с заданными параметрами (pr,тИЦ). Вывод найденных сайтов в список. Отправка списка на е-майл или вывод на страницу сайта.
Создание функциональной части сайта. В частности оформление заказа, проведения автоматической оплаты и отправка оплаченого заказа администратору. Встраивание сушествуешего дизайна в скрипт.