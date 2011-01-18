Резюме

Чепкин Валерий Николаевич

Родился 5 февраля 1969 года рождения.

Проживаю по адресу город Донецк, ул.230 стрелковой дивизии 2/92

т.дом: +3 (062)307-78-07

т.моб: +3 (095) 36-89-554

e-mail: mailto:[email protected]

сайт: http://art-site.com.ua

1990-95г. Обучение. Киевская академия «Информсистема - сервис» Информационные технологии.

2004-07г. Обучение. Компьютерная академия «ШАГ» Компьютерная графика и интернет – технологии.

2005 г. Работа. ООО «Донецкий завод горнорудного машиностроение» разработчик аппаратного обеспечения.(конструкторский отдел программист задачи программное обеспечение завода, создал сайт dzgm.com.ua, сейчас существует зеркало сайта dzgm2007.narod.ru).

2006 г. Работа. АОЗТ «Химснабкомплект» разработчик программного обеспечения (для нужд компании создал сайт hlk.com.ua и delivery.dn.ua сейчас сайты не работают не оплачен хостинг.

2008 г. Работа. Донецкий бизнес центр Р.Т.А инженер программист.

В данный момент, занимаюсь частной практикой, предоставляю услуги, по созданию сайтов.

Портфолио: http://art-site.com.ua/img/portfolio.php (реестр сайтов.)

Права для хоста ограничены поэтому выложена клиентская часть

Особенности: Мои работы состоит в создании сайтов с администрированием с применением технологий :html/css, JavaScript(ECMA), php/MySQL, Flash.

http://weba-com.narod.ru/kontakt.html Drupal все страницы работают неуплачен хост

http://paritet-com-ua.narod.ru/ Joomla одна страница работа выполнена полностью

под движком Joomla_1.0.15_eCommerce_Edition_VM_1.0.15

http://poritet.com.ua Сайт выложен в тестовом режиме весь функционал работает, рядом выложен

движок shop-script

http://poritet.com.ua/shop/ жду утверждения