chera_a

Анна chera_a

 
38 летКазахстан/Усть-Каменогорск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Разработка сайтов, баннеров, создание фирменного стиля
Портфолио
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1821
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 4 дней
#1946
Баннеры
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#3390
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#3988
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4404
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#5454
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