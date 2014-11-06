Cистемное администрирование и high load оптимизация
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- настройка сервисов и серверов
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- upgrade/update ПО/OS на серверах
- проверка и оптимизация настроек сервисов (apache, mysql и прочих)
- оптимизация работы баз данных Mysql
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Системное администрирование
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