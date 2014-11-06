chubuk

Владислав Чубук chubuk

 
61 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Cистемное администрирование и high load оптимизация

Tехническая поддержка и обслуживание:

  • услуги по удаленному администрированию серверов
  • оптимизация высоконагруженных веб-проектов
  • высокопроизводительные решения для хостинга и веб-сайтов
  • ИТ консультации
  • настройка безопасности

Linux/FreeBSD: 

  • настройка сервисов и серверов
  • проверка и настройка безопасности на серверах
  • upgrade/update ПО/OS на серверах
  • проверка и оптимизация настроек сервисов (apache, mysql и прочих)
  • оптимизация работы баз данных Mysql
MySQLLinuxApacheFreeBSD
Портфолио
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Системное администрирование
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$20/час
от $40
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